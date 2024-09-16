1800 شركة ناشئة من 100 دولة تشارك في «إكسباند نورث ستار» 13 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتضن «دبي هاربر» أعمال معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر المقبل.

ويجمع هذا الحدث المرتقب، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة الأعمال الناجحين، لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ويتوقع مشاركة 1200 مستثمر في فعاليات «إكسباند نورث ستار»، وسيبحث كبار مسؤولي الصناديق الاستثمارية، فرص التعاون مع 1800 شركة ناشئة متوقع مشاركتها، والتي قدمت من 100 دولة حول العالم، وبذلك يسجل المعرض أكبر عدد للشركات الناشئة، التي وصلت إلى مراحل أعمال متقدمة، مقارنة بالفعاليات الدولية الأخرى، ما يعكس النمو القياسي في عدد المشاركين بالحدث، ويرسخ أهمية «إكسباند نورث ستار» على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

وتشهد دورة العام الحالي مشاركة مستثمرين جدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، ومستثمرين من دول جديدة، منها أذربيجان وموريشيوس والدنمارك وبيرو ومالطا وقبرص.

وبالتزامن مع نمو وتنوع مشاركة المستثمرين، سيشهد المعرض زيادة في عدد الشركات الناشئة من دول تشارك لأول مرة في فعاليات «إكسباند نورث ستار» لهذا العام، وأبرزها النمسا وأستراليا وكندا واليونان وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وماليزيا وسنغافورة ودول أخرى.

وكانت دورة العام الماضي لمعرض «إكسباند نورث ستار»، قد سجلت حضور 33,060 مشاركاً، و855 مستثمراً يديرون أصولاً بقيمة تتجاوز تريليون دولار أمريكي. واستقطب المعرض 1604 شركات ناشئة من 91 دولة، وشارك في المعرض 52 شركة مليارية، تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة 663 مليار دولار أمريكي.

وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم نجاح المنظومة الرقمية المتقدمة في دبي، وتعمل على تعزيز تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يشكل «إكسباند نورث ستار»، إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها الغرفة لتحقيق طموحات الإمارة، بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن دوره المهمّ في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الإمارة والعالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز