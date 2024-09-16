إلزام «مينا كورب» بإعادة أسهم إلى محفظة «تبارك إنترناشيونال» وتعويضها بـ 5 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت محاكم دبي حكمها بإلزام المدعى عليها الأولى «مينا كورب للخدمات المالية» بإعادة وضع محفظة أسهم إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 10 أغسطس 2022، وذلك بإعادة 49.2 مليون سهم من أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة و1.8 مليون سهم من أسهم شركة تكافل الإمارات إلى محفظة أسهم المدعية شركة تبارك إنترناشيونال للاستثمار.

وقررت محاكم دبي إلزام المدعى عليها الأولى «مينا كورب للخدمات المالية» بأن تؤدي لشركة «تبارك إنترناشيونال للاستثمار» مبلغ 5 ملايين درهم كتعويض، وألزمتها المصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك.

يذكر أن حكم الاستئناف يأتي مؤيداً لحكم المحكمة بالدرجة الأولى والذي قضى بالمضمون ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الأسهم موضوع القضية تقدر بما يقارب 350 مليون درهم.

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