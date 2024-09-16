يانغو تطلق خدمة النقل المؤسسي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت يانغو Yango، الشركة العالمية المتخصصة بتقديم خدمات التنقل، وهي جزءٌ من مجموعة يانغو العالمية المتخصصة في التكنولوجيا، حل يانغو للنقل المؤسسي (Yango Rides for Business)، الخدمة الجديدة المصممة لتعزيز خدمات النقل المؤسسي في دبي.

وكُشفت الشركة النقاب عن هذه الخدمة الجديدة في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024، الحدث العالمي الرائد في مجال التنقل الذكي ورقمنة النقل. توفر لخدمة الجديدة حلاً لتبسيط وتحسين إدارة جميع احتياجات النقل للمؤسسات.

تساهم خدمة يانغو Yango للنقل المؤسسي بإدارة جميع احتياجات النقل للمؤسسات من خلال منصة مركزية واحدة. مع هذه الخدمة، ستتمكن المؤسسات من تبسيط عمليات النقل عبر ميزة تحصيل رسوم الرحلات مباشرة من حساب الشركة على أساس شهري، مما يلغي ضرورة الدفع المسبق، وتعويض الموظفين والنفقات الشخصية مع ضمان أن تكون جميع المعاملات رسمية وقابلة للاقتطاع الضريبي والتدقيق بسهولة.

كما تقدم الخدمة ميزات تخصيص متقدمة، مما يسمح للمؤسسات بالتحكم في إمكانية الوصول إلى سيارة النقل وتحديد حدود الإنفاق للموظفين أو العملاء وفقاً لاحتياجاتهم المحددة. تتيح هذه المرونة لكل من لأقسام والفرق تصميم حلول عملية وسلسة للتنقلات اليومية أو التنقل لهدف آخر. يمكّن نظام إدارة الحسابات المخصص الشركات من مراقبة عمليات الوصول إلى سيارات النقل وحدود الاستخدام والنفقات بشكل فعال، مما يضمن إدارة الميزانية بكفاءة وخفض التكاليف.

وبهذه المناسبة، علق إسلام عبدالكريم، المدير العام لشركة يانغو Yango في دول مجلس التعاون الخليجي: "تعكس القوة الاقتصادية لدبي، والتي تتجلى في نمو بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2024، بيئة تجارية مزدهرة تتطلب الكفاءة التشغيلية. تبسّط خدمتنا الجديدة لوجستيات النقل المؤسسي لتمكين المؤسسات من تعزيز إنتاجية الموظفين وتقليص المهام الإدارية وتحسين تجارب التنقل، ومساعدة المؤسسات على الازدهار في سوق دبي التنافسي."

ومن جهته، وضح إيفان كابلونوفيتش، رئيس الأعمال التجارية في يانغو Yango قائلاً: "تحتاج الشركات الحديثة إلى إدارة التكاليف بشكل فعال مع الحفاظ على قدرتها على التكيف مع المتطلبات المتغيرة. توفر خدمة يانغو للنقل المؤسسي (Yango Rides For Business) منصة شاملة تساعد الشركات على التعامل مع جميع جوانب التنقل، بما في ذلك التحكم في الإنفاق على تنقل الموظفين، وتبسيط عملية حجز سيارات النقل، وتبسيط إصدار الفواتير، وإنشاء تقارير مخصصة في حساب الشركة. تضمن هذه المرونة فعالية الشركات وتركيزها على النمو والابتكار وإضافة القيمة."

هنالك ثلاث فئات للخدمة المميزة: درجة رجال الأعمال، الدرجة المتميزة والدرجة الخاصة(Business, Premier, Elite)، كل منها مصممة لتلبية الاحتياجات المتعددة للمؤسسات. يمكن للشركات اختيار المستوى المناسب للأدوار أو المستويات المختلفة في منظومة العمل. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن خدمة يانغو للنقل المؤسسي Yango Rides For Business دعماً على مدار الساعة من فريق متخصص، حيث تتلقى كل شركة مديراً شخصياً للتصدي لأي مشاكل على الفور وتقديم المساعدة المخصصة.

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