تغطية «الخسائر الناجمة عن الفيضانات والعواصف» في تأمين «ضد الغير»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين عن إطلاق «FloodGuard»، أول منتج تأمين في منطقة الشرق الأوسط يوفر تغطية حصرية للفقد والتلف العرضي الناجم عن الفيضانات والسيول والعواصف والأعاصير لقائدي المركبات المؤمن لهم ضد المسؤولية المدنية (ضد الغير).

يُقدم FloodGuard تغطية أساسية للمركبات الشخصية أو المملوكة للشركات والمستخدمة حصرياً لأغراض شخصية أو ترفيهية، وخاصة تلك التي يزيد عمرها على 7 سنوات والتي غالباً لا تكون مؤهلة للتأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.

وقال أنطوان المعلولي، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين: «أطلقت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين هذا المنتج استجابة للأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات مؤخراً، حيث يوفر هذا البرنامج المبتكر راحة كبيرة لأصحاب المركبات الخاصة، كما أننا حريصون على الالتزام بتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز شعورهم بالأمان في ظل هذه التغييرات المناخية التي شهدتها الإمارات».

أما عن حدود التغطية أفاد المعلولي يمكن لحاملي الوثائق اختيار حدود تغطية بقيمة 25,000 درهم أو 50,000 درهم لمدة 12 شهراً.

وأفاد بأنه يتم تفعيل FloodGuard بعد 15 يوماً من تاريخ بدء سريان الوثيقة.

وأكد بأن لا يحل هذا المنتج محل التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية على المركبات أو التأمين ضد المسؤولية المدنية، بل تكون المركبات المؤمن عليها بموجب وثائق تأمين ضد المسؤولية المدنية مؤهلة للتأمين ضد هذا النوع من التأمين مع العلم بأنه لا يشترط أن يكون تأمين المسؤولية المدنية صادراً عن شركة الفجيرة الوطنية للتأمين (AFNIC)، بل من الممكن أن يكون صادراً عن أي شركة تأمين أخرى.

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