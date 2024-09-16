«مِراس» تمنح عقداً بـ850 مليون درهم لأعمال بناء «بولغري لايتهاوس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن إرساء عقد بقيمة 850 مليون درهم لصالح شركة دتكو للإنشاءات، وذلك لتنفيذ أعمال البناء في مشروعها «بولغري لايتهاوس»، الذي سيُقام على جزيرة «جميرا باي».

ومع انتهاء الأعمال البحرية في هذا الجانب من جزيرة «جميرا باي» الآن، سيتم قريباً البدء في تشييد البرج السكني الفاخر المكون من 27 طابقاً. ومن المتوقع أن يصبح «بولغري لايتهاوس»، المصُمم من قبل شركة «أنطونيو سيتيريو باتريشيا فييل»، أحد أشهر الوجهات في المدينة ومن أهم معالم الجزيرة.

يتميز «بولغري لايتهاوس» بتصميم مستوحى من الأناقة والفخامة لصانعي المجوهرات الإيطالية، ويضم شقق «بنتهاوس» مكونة من أربع وخمس غرف نوم. كما سيتضمن المشروع فيلا فريدة تُعرف باسم «سكاي فيلا»، تتكون من ثماني غرف نوم موزعة على ثلاثة طوابق تحتل الجزء الأعلى من المشروع، وهي محاطة بحدائق خاصة واسعة على سطح المبنى، ومساحات خارجية، إضافة إلى مسبح خاص، وردهات أنيقة على جانبي المبنى.

ومن المقرر إنجاز مشروع «بولغري لايتهاوس» بحلول الربع الثاني من العام 2027، ليكون المشروع ثالث تعاونٍ يجمع بين «بولغري» و«مِراس».

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «تحافظ «مِراس» على التزامها بتقديم طيف من أرقى العروض السكنية وأكثرها تميزاً وفخامة في دبي، وقريباً سينضم مشروع «بولغري لايتهاوس» إلى محفظتها الاستثنائية. ويرسي مفهوماً جديداً للمعيشة الفاخرة على شاطئ البحر في جزيرة «جميرا باي»، معززاً بالتالي مكانة دبي كوجهة مميزة ومفضلة للعيش».

يوفر «بولغري لايتهاوس» إطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق المدينة، ويتميز بواجهة مستوحاة من الحركة اللطيفة للشعاب المرجانية البحرية، والتي تخلق أنماطاً ضوئية تتحدى الزمن، وتوفر في الوقت ذاته أجواءً من الخصوصية والهدوء تترافق مع تحسين مرور الضوء والهواء.

وتشمل المرافق الحصرية أول مارينا ونادي يخوت من بولغري في العالم، ومسابح حديثة، والحدائق ذات المناظر الطبيعية، ومواقف خاصة للسيارات، ومرافق تخزين مخصصة، ومجموعة من أرقى المطاعم المُختارة.

تتميز جزيرة «جميرا باي» بتصميمها الذي يتخذ شكل فرس البحر، وهي تحتضن منتجع بولغري دبي.

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