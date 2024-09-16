«الإمارات دبي الوطني» يطلق مبادرة للاستثمار في الأسهم «بدون رسوم»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، مبادرة جديدة تمكّن العملاء من الاستثمار في أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة دون دفع أي رسوم للمعاملة، بهدف تشجيع نمو الأسهم المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

وتتماشى مبادرة البنك مع رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر. ومن خلال إتاحة الفرصة أمام العملاء للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، فإن بنك الإمارات دبي الوطني يعزز التزامه المستمر بدعم اقتصاد الدولة وأجندتها الاقتصادية. ويواصل البنك التعاون بشكل وثيق مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئاتها التنظيمية وقطاعها الخاص لترسيخ حضور الدولة كمركز استثماري عالمي بالغ الأهمية.

ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني استكشاف وتداول الأسهم المحلية مجاناً، باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، ENBD X، حيث يتاح أكثر من 150 سهماً إقليمياً للتداول على المنصة.

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تمويل الاقتصاد الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي للمنطقة على المدى الطويل. وبصفتنا بنكاً محلياً رائداً، نواصل تقديم مبادرات داعمة للرخاء المالي لعملائنا الكرام. وإذ تتيح مبادرتنا الجديدة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم المحلية، فهي تسمح أيضاً باستكشاف الأسهم المحلية والاستثمار فيها دون أي رسوم، مما يوفر لهم فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية.»

وأضاف هادي: «يساهم الاستثمار في الأسهم المحلية مباشرةً في نجاح الأعمال والشركات المحلية، وبالتالي دعم نمو اقتصادنا الوطني ومواكبة التزامات البنك وأهدافه.»

وتتيح منصة الثروة الرقمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء إمكانية تداول الأوراق المالية في البورصات العالمية والمحلية. وبشكل عام، هناك أكثر من 11,000 من الأسهم العالمية و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

ومنذ إطلاقها العام الماضي، يواصل البنك تعزيز منصته الفريدة لإدارة الثروة الرقمية، عبر تطبيق الهاتف المتحرك ENBD X. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري، عن إطلاق خدمة الاستثمار في «السندات الجزئية» عبر المنصة، مما يمثل تطوراً محورياً في مسيرته نحو تعزيز الوصول إلى الأسواق المالية. وإلى جانب السماح للعملاء بالاستثمار والتداول بسهولة في الأدوات المالية المعقدة من خلال نفس التطبيق الذي يلبي جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية؛ توفر المنصة أيضاً ميزة «Secure Sign» الفريدة من نوعها، والتي تتيح للعملاء أصحاب التداولات الكبيرة تحديث وتوقيع وثائق الاستثمار لإتمام أي صفقة بغض النظر عن مدى تعقيدها أو قيمتها.

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