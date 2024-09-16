15.7 مليار درهم سيولة أسهم بنوك دبي منذ مطلع العام

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسهم بنوك دبي قفزات قوية، وصعدت بصورة شبه جماعية منذ مطلع العام الجاري، وحتى آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضي.

وبحسب رصد لـ «البيان»، اجتذبت أسهم 5 بنوك مدرجة ضمن القطاع المالي في سوق دبي، سيولة تقدر بـ 15.7 مليار درهم، بما يعادل 23 % من سيولة السوق الإجمالية.

ووصلت السيولة الإجمالية (إجمالي قيمة التداولات) في سوق دبي إلى 68.6 مليار درهم، منذ مطلع العام، والكميات المتداولة من الأسهم 34.98 مليار سهم، وجاء ذلك عبر تنفيذ 1.6 مليون صفقة. وتصدر «الإمارات دبي الوطني» قائمة الأسهم الأكثر سيولة منذ بداية العام بـ 8.4 مليارات درهم، على عدد 480.22 مليون سهم، مرتفعاً بنسبة 15.6 %، مغلقاً عند مستوى 20 درهماً.

وجاء ثانياً سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بـ 6.4 مليارات درهم، بعدد 1.07 مليار سهم، مرتفعاً 7.3 %، إلى مستوى 6.14 دراهم. وفي المركز الثالث، جاء سهم «دبي التجاري» مستقطباً سيولة بـ 831.06 مليون درهم، من خلال التداول على 121.46 مليون سهم، بصعوده 30.7 %، ليغلق عند مستوى 6.68 دراهم.

واجتذب «بنك المشرق» سيولة بـ 33.2 مليون درهم، عبر التداول على 173.66 ألف سهم، ليقفز بأكثر من 47 %، إلى مستوى 223.5 درهم. وخامساً جاء «الإمارات الإسلامي»، مستقطباً سيولة بـ 34.6 ألف درهم، على عدد 4.99 آلاف سهم، منخفضاً بـ 22.36 %، ليغلق عند 5 دراهم.

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ مطلع سبتمبر الجاري، إذ صعد مؤشر السوق بـ 1.27 % في أسبوعين، وحقق السوق مكاسب ناهزت 10.7 مليارات درهم في 10 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في آخر جلسات أغسطس الماضي، وصولاً إلى 736.02 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، تصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات أسهم دبي، ليقفز بأكثر من 49 %، وارتفعت أسهم «الإسمنت الوطنية» 8.4 %، و«سالك» 6.7%، و«بي إتش إم كابيتال» 5.55%، و«مصرف عجمان» 3.98 %، و«بنك المشرق» 2.5 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع، بنحو 410.4 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 161.3 مليون درهم، ثم «سالك» جاذباً 129 مليون درهم. واتجه المستثمرون العرب ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في سوق دبي، بصافي استثمار 18.9 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 188.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 169.9 ملايين درهم.

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