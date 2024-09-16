إطلاق تطبيق «الغرفة» لدعم المشاريع الإماراتية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أطلق المواطن محمد سالم بن حظيبة الدرمكي تطبيق «الغرفة»، وهو عبارة عن متجر إلكتروني لتسهيل التسوق عبر الإنترنت، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشاريع الإماراتية ورواد الأعمال المحليين. ويقدم التطبيق مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات المستهلكين من مختلف الفئات من مستلزمات منزلية وأزياء، وخدمات خاصة بالمشاريع، وغيرها من المنتجات والخدمات.

وعن سبب تسمية التطبيق بالغرفة، كشف بن حظيبة أنها كلمة كانت متداولة في الماضي، وهي عبارة عن مجلس يجتمع فيه التجار، ومن أبرز هذه المجالس مجلس غرفة أم الشيف في دبي للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، موضحاً أن التطبيق يهدف إلى دعم المشاريع الوطنية الإماراتية وكل ما يخص المنتجات الوطنية، وأن يعزز حضور البصمة الإماراتية في جميع الأسواق خاصة. وأشار إلى أن التطبيق يتميز بطابع تراثي إماراتي مع نكهة حديثة. ويمكن للجميع تنزيل التطبيق بسهولة من أبل ستور أو غوغل بلاي.

وشدد بن حظيبة على أن خطوته هذه جاءت في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتوفر البيئة المثالية المحفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه في عصر التكنولوجيا، باتت التجارة الإلكترونية محور اهتمام العديد من الشركات والأفراد، وبرزت تطبيقات عدة تهدف إلى تسهيل وتسريع عملية البيع والشراء، لكن تطبيق «الغرفة» يقدم رؤية مختلفة ومميزة، حيث يجمع بين الدعم المباشر للمشاريع الإماراتية مقابل رسوم رمزية، وبين توفير منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية.

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