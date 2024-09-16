الموعد النهائي لطلبات المشاركة بـ «جوائز أبوظبي البحرية» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أن غداً هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات للنسخة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية (نسخة المراسي) التي تشهد إقبالاً كبيراً.

وتُعنى جوائز أبوظبي البحرية بتكريم مرافق المراسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا الأكثر تميزاً في مقاييس رئيسية، مثل «جائزة الأفضل في الاستدامة» و«جائزة أفضل صاحب عمل» و«جائزة الأفضل في الصحة والسلامة» و«جائزة الأفضل في خدمة المتعاملين» و«الأفضل في الابتكار».

وتكرم «جائزة المرسى المتميز» المرفق الذي يحقق تميزاً شاملاً في القطاع البحري. وسيتم تكريم المتأهلين للتصفيات النهائية خلال حفل يقام في معرض أبوظبي الدولي للقوارب (ADIBS) في 23 نوفمبر المقبل.

وتهدف هذه الجوائز المرموقة إلى تعزيز مكانة المؤسسات البحرية الرائدة في المنطقة، وتحفيز المؤسسات والمرافق على التميز، وإرساء معيار دولي للنجاح في القطاع البحري. وتعزز هذه الجوائز المكانة المؤسسية للمتأهلين للنهائيات من خلال تسليط الضوء على التزامهم بالتميز في الأداء، والجودة في تعاملهم مع الموظفين والمتعاملين والمستثمرين والجهات المعنية. وتعمل أبوظبي البحرية، تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، على حماية مياه أبوظبي وتعزيز تطوير القطاع البحري في المدينة.

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