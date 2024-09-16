مشاركة ناجحة لـ«حرة مطار الشارقة» في معرض بانكوك للأحجار الكريمة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مشاركة ناجحة في فعاليات الدورة الـ70 من معرض بانكوك الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1100 عارض مثلوا أكثر من 110 دول.

واستعرض وفد الهيئة خلال اللقاءات التي عقدها مع المشاركين بالمعرض المزايا التي يقدمها مجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة للمستثمرين وتجار الأحجار الكريمة الذين يتطلعون لتعزيز حضورهم في الأسواق الواعدة والتوسع إلى الأسواق العالمية، كما استعرض الوفد الفرص الاستثمارية المتميزة التي تمتلكها الشارقة بقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات.

وأكد سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن المشاركة تأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية وجهودها المستمرة لاستقطاب مختلف أنواع الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في الإمارة، لا سيما بقطاع الذهب والمجوهرات.

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