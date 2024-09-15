جولة ترويجية لسياحة عجمان في دول «رابطة الدول المستقلة»

المصدر: عجمان - البيان

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بدأت دائرة التنمية السياحية في عجمان، جولة ترويجية في دول رابطة الدول المستقلة. وتهدف الجولة التي انطلقت في 14 سبتمبر وتستمر حتى 21 سبتمبر 2024؛ بهدف تعزيز التعاون مع ممثلي القطاع السياحي في كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان، وجذب المزيد من السياح إلى إمارة عجمان.

وتشمل الجولة الترويجية زيارات إلى ثلاث عواصم رئيسة: ألماتي، طشقند، وباكو، سعت الدائرة من خلالها إلى تسليط الضوء على أحدث الوجهات السياحية والمشاريع الجديدة في عجمان، مع التركيز على تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية.

وتشهد عجمان حالياً زيادة ملحوظة في السياحة القادمة من دول رابطة الدول المستقلة، حيث سجلت الإمارة زيادة بنسبة 12% في عدد الزوار و12% في عدد ليالي الإقامة، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للإمارة كمقصد سياحي. كما سجلت معدلات الإشغال في الفنادق زيادة بنسبة 3%، وارتفعت إيرادات الغرف بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية: «تأتي هذه الجولة الترويجية في إطار استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن خلال زيارتنا لدول رابطة الدول المستقلة، نهدف إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية مع شركائنا الرئيسيين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المثمر وتبادل الخبرات».

وأضاف: «نطمح إلى رفع مستوى الوعي بثراء وتجدد عجمان كمقصد سياحي وثقافي فريد على مستوى دولة الإمارات، مما يسهم في جذب المزيد من الزوار. كما أننا متفائلون بأن هذه المبادرات ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز مكانة عجمان كمركز جذب عالمي».

وتستهدف دائرة التنمية السياحية في عجمان من خلال هذه الجولة تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل؛ رفع الوعي الدولي بالإمارة كوجهة سياحية متميزة، وتعريف السوق الدولي بالتجارب السياحية الفريدة التي تقدمها. كما تسعى إلى تعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين في مجال السياحة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة. بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لنمو السياحة من دول رابطة الدول المستقلة، وزيادة عدد الزوار والإيرادات السياحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات الفندقية وتوفير فرص عمل جديدة.

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