«كابستون تي جي» تغلق جولة تمويلية أولى لإطلاق مشروع بلوك تشين

المصدر: دبي - البيان

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أغلقت شركة كابستون تكنولوجي، ومقرها الإمارات، أولى جولاتها التمويلية بنجاح، لتجمع استثمارات تقدر بنحو 20 مليون درهم، وذلك بهدف تطوير مشروع «GAYA» بلوك تشين.

ويستهدف مشروع «GAYA»، بناء منظومة بلوك تشين وشبكة أولى متكاملة لدعم المشاريع الريادية في قطاعات عدة بينها الترفيه، وصناعة الألعاب، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معايير البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة؛ وذلك للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي المستدام.

بدوره، أكد عبدالله الموسى المكسور، الرئيس التنفيذي لشركة كابستون تكنولوجي، أن المشروع الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة ريادية ترتكز على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

وأشار إلى أنه في سبيل ذلك تعمل الشركة على امتلاك وإدارة الأصول التكنولوجية وتطوير البرمجيات مع التركيز على تطبيقات الويب 3 والجوال من خلال الشراكات الفعالة، لافتاً إلى أن شركته ستقوم بتوظيف الاستثمار الجديد في تعزيز حضورها في الإمارات والمنطقة العربية، وتحسين منصتها وتقديم مزايا جديدة للعملاء.

وأوضح المكسور، أن المشروع يستهدف مواصلة جهود اعتماد تقنية البلوك تشين لدى رواد الأعمال، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الابتكار والمشاريع الريادية لمواصلة تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع الحيوي.

وتعد دولة الإمارات واحدة من أسرع البلدان نمواً في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، حيث إنه من المتوقع أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، كما أعلنت الدولة عن استراتيجية وطنية للبلوك تشين خلال الفترة من 2021 – 2031، تستهدف تحويل 50% من العملات الحكومية إلى تقنيات البلوك تشين.

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