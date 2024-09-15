61 % حصة القطاع الخاص من قروض بنوك دبي في يونيو

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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شكّلت حصة القطاع الخاص من القروض الممنوحة من البنوك العاملة في إمارة دبي 61 % من رصيدها التراكمي والمسجل حتى يونيو الماضي.

وذكرت بيانات المصرف المركزي أن بنوك الإمارة منحت أكثر من 32.2 مليار درهم كقروض جديدة للقطاع الخاص خلال عام، في الفترة ما بين يونيو 2023 ويونيو الماضي، لينمو الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص من بنوك الإمارة 5 % إلى إجمالي 573.2 مليار درهم، مقارنة برصيده البالغ نحو 541 مليار درهم منتصف العام الماضي.

ووصف المصرف المركزي القطاعات التجارية والصناعية أنها صاحبة حصة الأسد من قروض القطاع الخاص الممنوحة من بنوك الإمارة حتى منتصف العام، حيث بلغ إجمالي رصيد اقتراض تلك القطاعات نحو 365 مليار درهم، معلنة عن زيادة قدرها 9 مليارات درهم مقارنة بإجماليها البالغ 356 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما ألقت بيانات المركزي الضوء على حركة القروض الشخصية للأفراد، والتي تمثل الوجه الآخر من اقتراض القطاع الخاص من بنوك دبي التي تحوز حصة تقارب 49 % من إجمال اقتراض القطاع الخاص، لنجد أنها كانت الأنشط من حيث وتيرة النمو، بنسبة ارتفاع تجاوزت 21 % خلال عام واحد فقط، من رصيد بلغ 185.5 مليار درهم في يونيو من العام الماضي إلى ما يوازي 208.2 مليارات درهم يونيو من العام الجاري.

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