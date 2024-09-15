«جيتكس» ينطلق في دبي 14 أكتوبر بتكنولوجيا تجمع بين الخيال والابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

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تشهد دبي انطلاق فعاليات معرض «جيتكس غلوبال» العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، وتتميز الفعالية التي تستمر خمسة أيام بأنها الأكبر من نوعها في العالم، حيث تم تصنيفها بشكل مستقل كأفضل فعالية تقنية في العالم؛ بمشاركة شركات التكنولوجيا الكبرى العالمية والشركات الناشئة المبتكرة، والمستثمرين والخبراء. وخلال الحدث العالمي يركز أسبوع جيتكس للتقنية على التكنولوجيا التي تجمع بين الخيال والابتكار.

كما يتشارك جيتكس غلوبال مع العديد من الفعاليات والمنتديات الفرعية المعنية، بما فيها معرض جيتكس إمباكت، وقمة ومعرض المستقبل العمراني للمدينة الذكية، وإكسباند نورث ستار، ومعرض فينتك سيرج، ومؤتمر جلوبال ديف سلام، وقمة مستقبل البلوك تشين، وعالم الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح هذه المحفظة الواسعة من الفعاليات للحضور إمكانية استكشاف ومواكبة أحدث التطورات في العديد من القطاعات المتقدمة في وقتٍ ومكان واحد.

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