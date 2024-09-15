«الشارقة للاستثمار» يبحث «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية» الأربعاء

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» الدورة السابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار» يومي 18 و19 سبتمبر الجاري تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية»، ليعكس التوجهات العالمية نحو تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بوصفها محركات أساسية للنمو الاقتصادي، ويعكس المنتدى المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات بوصفها نموذجاً ملهماً للدول، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً في الاستعداد لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، وتنسجم أهداف المنتدى هذا العام مع رؤية دولة الإمارات تجاه بناء اقتصاد رقمي مزدهر.

ويجمع المنتدى أكثر من 80 متحدثاً من أبرز الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وقادة ورواد الأعمال والمستثمرين من الساحتين المحلية والعالمية، لمناقشة أبرز ملامح وعوامل التحول نحو اقتصادات المستقبل في ظل تنامي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استعراض دور تلك التقنيات في تطوير العمليات الصناعية والزراعية والتجارية، وأثرها في منظومات تكنولوجيا التعليم، وما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدمه من حلول لتحديات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.

من بين المتحدثين البارزين، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وخليفة مصبح أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وكريس دو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ذا فيوتشر»، وجرانت كاردون، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «كاردون كابيتال»، وفوسي ثيمبكوايو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماي جروث فاند فينتشر بارتنرز»، وأمان غوبتا، المؤسس المشارك ومدير التسويق للعلامة التجارية الهندية للإلكترونيات في «بوت لايفستايل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز