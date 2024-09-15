«إينوك» تختتم حملتها الصيفية لدعم صحة وسلامة الموظفين

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، حملة السلامة الصيفية 2024، والتي هدفت من خلالها لتزويد موظفي التجزئة في المجموعة بمعلومات التوعية اللازمة والأدوات العملية للتعامل مع موسم الصيف بأمان.

وتضمنت الحملة توزيع أكثر من 9000 من المستلزمات الأساسية للصيف في أماكن الإقامة الثلاثة المملوكة للشركة، وتشمل هذه المستلزمات الآيس كريم، وزجاجات المياه والفواكه، وحقائب التبريد والمياه المدعمة بالفيتامينات وكريمات الوقاية من الشمس. بالإضافة إلى ذلك أجرت المجموعة ورشة عمل حول مشروبات الإلكتروليت.

وتماشياً مع قرار حكومة الإمارات بتنفيذ استراحة منتصف النهار الإلزامية اعتباراً من 15 يونيو 2024 إلى 15 سبتمبر 2024 اختتمت الحملة بتكريم الشركاء الأساسيين، الذين أسهموا في نجاحها، بما في ذلك شرطة الشارقة، ومستشفى «ميدكير رويال التخصصي»، ومركز خدمات الصحة المهنية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «تأتي صحة وسلامة كوادرنا العاملة على رأس أولوياتنا في «إينوك». ويعكس نهجنا الاستباقي لضمان تزويد جميع موظفي التجزئة في «إينوك» بالتوعية اللازمة خلال موسم الصيف، التزامنا بالحفاظ على صحة وسلامة الموظفين».

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