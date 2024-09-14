غرفة عجمان تستعرض مشاريعها المنجزة والقائمة وخطة مشاركاتها الخارجية

المصدر: عجمان - وام

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أكد عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إمارة عجمان تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تشهد تطورات وإنجازات نوعية في القطاعات كافة، الاجتماعية، والاقتصادية، والسياحية، والتعليمية، والصحية، والخدمات والبنية التحتية وغيرها، لتصبح مدينة عصرية متكاملة بمقومات فريدة، ووجهة مثالية للمعيشة، والاستقرار، والاستثمار في المجالات المختلفة.

وتقدم المويجعي بأصدق التهاني والتبريكات، نيابة عن مجلس إدارة غرفة عجمان وكل العاملين في الغرفة، إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بمناسبة مرور 43 عاماً، على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وأكد أن مسيرة التنمية مستمرة في إمارة عجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، كما أن تحقيق الإنجازات على الصعيد الاقتصادي هدف استراتيجي للإمارة، لتعزيز وزيادة مساهمتها في اقتصاد دولة الإمارات والمتوقع نموه خلال عام 2025 بنسبة 6.2 %، بحسب توقعات صندوق النقد العربي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الثالث للعام 2024، بحضور سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز عجمان لريادة الأعمال.

واطلع الحضور على جدول الأعمال، وعلى المركز المالي للغرفة من بداية العام وحتى نهاية أغسطس، ونتائج مشروعات الغرفة المنجزة، وآليات وخطوات تنفيذ المشاريع القائمة، وأجندة مشاركات الغرفة على المستويين المحلي والدولي، دعماً لجهودها في جذب الاستثمارات المباشرة وتنمية العلاقات الاقتصادية للإمارة، والوصول إلى أسواق خارجية جديدة.

واطلع مجلس الإدارة على مشروع «أتمتة العمليات الداخلية للبرنامج المالي»، ودوره في تحسين الكفاءة وتبسيط الإجراءات والعمليات الداخلية، ودعم اتخاذ القرار عبر توفير بيانات دقيقة وشاملة، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة المالية، وتطوير مستويات الأداء بشكل عام، وانعكاس ذلك على جودة خدمات الغرفة.

وأكد مجلس الإدارة ضرورة التوعية بتنمية الاستثمارات، في مجال الزراعة المائية، دعماً للجهود المبذولة للدولة في مجال الأمن الغذائي والمائي، وما يترتب على تنمية هذا المجال من فرص واعدة، لدعم قطاع صناعات التحويلية، وزيادة فرص العمل.

وناقش الاجتماع التقرير الخاص بتحديات القطاع الخاص، ونتائج زيارات غرفة عجمان لأعضائها من منشآت القطاع الخاص، إلى جانب الدور الريادي لمجموعات العمل التابعة للغرفة، عبر توفير منصة مستدامة للتواصل المباشر، والتفاعلي مع أصحاب الأعمال في الإمارة، ورصد آرائهم ومقترحاتهم.

واطلع الحضور على نتائج المشاركات الخارجية للغرفة، والجهود المبذولة في تعزيز مكانة عجمان، على خريطة الأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، وجذب الاستثمار، لتكون الوجهة المفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.

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