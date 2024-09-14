13.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي 13.5 مليار درهم نتجت عن 4595 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3754 مبايعة بقيمة 9.6 مليارات درهم، و735 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.98 مليار درهم و106 معاملات هبة بقيمة 929 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 340 مبايعة لأراضٍ، و3114 مبايعة لوحدات سكنية و300 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 222 رهناً لأراضٍ، و830 رهناً لوحدات سكنية، و81 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة نخلة جميرا في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 661 مليون درهم نتجت عن 37 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة بوكدرة عبر 256 صفقة بقيمة 509 ملايين درهم، وثالثاً منطقة بالخليج التجاري عبر 179 صفقة بقيمة 429 مليون درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 93 صفقة بقيمة 363 مليون درهم، وخامساً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد عبر 141 صفقة بقيمة 360 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري خلال هذا الأسبوع بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة نخلة جميرا بقيمة 63 مليون درهم، كما بيعت أرض تجارية في المنطقة نفسها بقيمة 386 مليوناً إلى جانب بيع شقة قيد الإنشاء بمنطقة برج خليفة بقيمة 48 مليون درهم.

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