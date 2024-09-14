10.7 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في أسبوعين

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ مطلع سبتمبر الجاري، إذ صعد مؤشر السوق بـ1.27% في أسبوعين، وحقق السوق مكاسب ناهزت 10.7 مليارات درهم في 10 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في آخر جلسات أغسطس الماضي وصولاً إلى 736.02 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال الأسبوع الماضي، تصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز بأكثر من 49%، وارتفعت أسهم «الأسمنت الوطنية» 8.4%، و«سالك» 6.7%، و«بي إتش إم كابيتال» 5.55%، و«مصرف عجمان» 3.98%، و«بنك المشرق» 2.5%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 410.4 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 161.3 مليون درهم، ثم «سالك» 129 مليون درهم.

واتجه المستثمرون العرب ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 18.9 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 188.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 169.9 ملايين درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9350.32 نقطة، منخفضاً بـ 1.03% في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 5.2 مليارات درهم في أسبوع، تلاه «أيبيكس للاستثمار» جاذباً 443.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة ناهزت 346.5 مليون درهم. وصعدت في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أيبيكس للاستثمار 15.8%، وبنك أم القيوين الوطني 9%، والبنك التجاري الدولي 5.3%، ومصرف الشارقة الإسلامي 4.8%، وسيراميك رأس الخيمة 4.3%، والخليج اﻻستثمارية 3.9%، وفينكس كروب 3.2%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 11.3 مليار درهم، موزعة بواقع 9.74 مليارات درهم في سوق أبوظبي بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم الشركة العالمية القابضة بـ4.4 مليارات درهم في جلسة أمس، و5.1 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.01 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 148.7 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات في ختام جلسة أمس، مع صعود مؤشر سوق دبي 0.36% إلى مستوى 4380.49 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.46% إلى 9350.32 نقطة بدعم أداء الأسهم القيادية في السوقين.

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