«دبي للخدمات المالية» وسلطة النقد في هونغ كونغ ينظمان مؤتمراً حول تمويل المناخ

المصدر: دبي - وام

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ينطلق يوم الاثنين المقبل المؤتمر المشترك الأول للتمويل المناخي الذي تنظمه سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ.

وقال فاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، في بيان: إن المؤتمر، الذي يعقد في هونغ كونغ، يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتمويل الانتقالي ضمن المسيرة نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.

وأضاف: مع مواجهة العديد من الجهات في منطقة آسيا والشرق الأوسط تحديات مشتركة للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإنه من الضروري أن نعزز من التعاون والحوار المعمق للوصول إلى حلول عملية.

تمويل مستدام

تجدر الإشارة إلى أن مركز دبي المالي العالمي كان قد استضاف العام الماضي أعمال النسخة الثانية من قمة التمويل المستدام ضمن إطار مساعيه الرامية لحشد جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

استراتيجيات

وناقشت القمة حينها استراتيجيات التمويل الضرورية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، وجمعت تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول في قطاع التمويل لاستكشاف سبل مواجهة التغير المناخي وتحقيق التحول العادل نحو اقتصاد مستدام.

أهداف

وتماشت القمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تركز على مواءمة التدفقات المالية مع المسار العالمي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وجهود التنمية المرنة مناخياً. واستهدفت القمة تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي، وإيجاد حلول عالمية متسقة تلبي احتياجات منظومة التمويل المناخي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وذلك بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.

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