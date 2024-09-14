«فيرافيوز» تطلق خدماتها في دبي ضمن مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فيرافيوز» عن تأسيس مقرها العالمي في مدينة دبي للإعلام، وذلك ضمن مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف جذب الشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

وتعتبر «فيرافيوز» أحدث شركة تستفيد من مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، من خلال جذب الشركات المبتكرة عبر تزويدها بحزمة من أساسيات دخول السوق، بما في ذلك تمكين عمليات التأسيس السريع، وإصدار التأشيرات الجماعية، والوصول إلى الخدمات المصرفية والعقارات التجارية.

وتعمل منصة «فيرافيوز»، التي تختبر حالياً تقنياتها لخدمة الإعلانات المرئية، بتقنية البلوك تشين الحاصلة على براءة اختراع ولديها القدرة على تبسيط العلاقة بين المعلن والناشر، مما يساهم في تعزيز امتلاك دولة الإمارات لمنظومة إعلانات رقمية هي الأكثر أماناً في العالم.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن انضمام «فيرافيوز» إلى «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» يمثل إضافة مهمة لمنظومة الابتكار في الدولة وقطاعها الإعلامي سريع النمو.

وقال: تواصل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة استقطاب الشركات التي تعمل على تطوير ونشر التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز بعض قطاعاتنا المهمة. وتتمتع تقنية السجلات الموزعة في منصة «فيرافيوز» الإعلانية بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام في الإمارات والمنطقة، حيث تعد الإعلانات وسيلة مهمة للشركات لبناء أعمالها وتوسيع قاعدة عملائها والترويج لمنتجاتها وخدماتها.

وأضاف: من الضروري أن نتمكن من إضفاء المزيد من الشفافية لهذا القطاع، بحيث يوفر كل دولار ينفقه المعلنون ما يعادله من قيمة. وباعتبارها سوقاً إعلامية رائدة في المنطقة، ترحب الإمارات بفريق «فيرافيوز» وتتطلع إلى إرساء بنية إعلانية جديدة تكسب الثقة الكاملة للعلامات التجارية والمعلنين والعملاء.

وتهدف مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، التي تم إطلاقها في 2022، إلى دعم نمو اقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكار من خلال جذب الشركات مرتفعة النمو للانتقال إلى الإمارات.

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