«الإمارات للألمنيوم» تكرّم موظفيها المتميزين

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن تكريم موظفيها المبتكرين والمتميزين خلال «جوائز راشد» السنوية. وكرمت قيادة الشركة أكثر من 40 موظفاً خلال مراسم أقيمت بمقر الشركة في الطويلة. ويعتبر الابتكار والتطوير المستمر ركيزتين أساسيتين في تعزيز القدرات التنافسية للإمارات العالمية للألمنيوم على مدار العقود الماضية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تعتبر عمليات البحث والتطوير المستمر من أهم ركائز نجاحها. نحن نؤمن بأن الأفراد الأقرب إلى سير العمل هم الأمثل في التعرف على نقاط التحسين ووضع أفضل الحلول الممكنة لتخطي التحديات التي تواجههم بشكل يومي.

ولذلك، نقدر دور فريقنا وحرصه المستمر على تطوير عمليات الشركة بهدف تعزيز أعمالنا ومكانتنا تنافسيتنا على مستوى القطاع.

وأطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج «اقتراحات الموظفين» منذ العام 1981، ليمنح الموظفين فرصة مشاركة أفكارهم، والمساهمة في تحسين العمليات التشغيلية والتقنية للشركة، وقدّم موظفو الشركة أكثر من نصف مليون اقتراح منذ إطلاقه.

ويجمع برنامج «تميز»، الذي أطلقته الشركة في عام 2016، فرقاً تعمل في مجالات مختلفة لإيجاد الحلول المبتكرة من خلال التحليل العلمي الشامل. كما شكّلت الشركة فرقاً للبحث والتطوير تركز على الابتكار والتميّز ويشرف عليها خبراء عالميون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز