«مالية الشارقة» تستعرض تسعير الخدمات الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة فعاليات «الملتقى المالي الثالث للعام 2024» بحضور ممثلين من 100 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة، لمناقشة واستعراض منهجية تسعير الخدمات الحكومية واستخدام دليل النظام الإلكتروني لتحديد رسوم هذه الخدمات.

وشهد الملتقى عدداً من مديري الإدارات في الدائرة ونخبة من المديرين والموظفين المختصين العاملين في الأقسام المالية في المؤسسات والهيئات والدوائر المحلية الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة.

وقالت أروى العويس، مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الدائرة تواصل تنفيذ جهودها المؤسسية الرامية للارتقاء بالأداء المالي لمختلف الجهات الحكومية في الإمارة وتوحيد الجهود معها، ودعم خططها لتنمية الإيرادات الحكومية وتعزيز الدور التنافسي لهذه الجهات لاستقطاب المستثمرين للإمارة، وتحقيق المستوى الأمثل من التطوير والاستدامة والريادة في الخدمات المالية المقدمة لجمهور المستفيدين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.

من جانبها، أكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن انعقاد الملتقى المالي الثالث للدائرة خلال العام الجاري ينسجم مع دورها الريادي في نشر الثقافة المالية، والسعي لتبني وابتكار أدوات ووسائل متقدمة تمكن الجهات الحكومية من تطبيق منهجية علمية وشمولية وواقعية في تسعير الخدمات الحكومية، وبما يترجم قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم (23) لسنة 2019 بشأن اعتماد دليل تسعير الخدمات الحكومية، لافتةً إلى أن الدائرة عملت على تطوير نظام إلكتروني بهدف استكمال عملية تحديد قيمة الرسم للخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية.

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