بنك الفجيرة الوطني يحصد جائزتين

المصدر: الفجيرة - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني عن فوزه بجائزتي «أفضل تنفيذ للمعاملات المصرفية في الوقت الحقيقي»، و«أفضل تطبيق لنظام دفع»، ضمن جوائز «ميا فاينانس» المرموقة لعام 2024، وذلك تقديراً لمساهمة البنك المميزة في قطاع المدفوعات، مما يعزز مكانته الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية على مستوى المنطقة.

ويؤكد بنك الفجيرة الوطني التزامه بالتميز والابتكار في مجال المدفوعات من خلال تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات عملائه المتنوعة، ونجح في إرساء معايير جديدة للتميز في قطاع المدفوعات من خلال تسخير أحدث التقنيات وتبني منهجية تركز على العملاء، ليعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه.

وقال عدنان أنور، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: إننا فخورون للغاية بالجائزة التي حصدناها في فعالية «ميا فاينانس» لعام 2024، وهو ما يؤكد التزام بنك الفجيرة الوطني الراسخ بتقديم حلول دفع مبتكرة وموثوقة لعملائنا. كما يمثل نجاحنا في تطبيق أنظمة الدفع في الوقت الحقيقي وحلول الدفع الشاملة خير دليلٍ على التزامنا المستمر بتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا بكفاءة عالية وبمنتهى السرعة والأمان.

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