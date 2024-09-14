بنوك دبي تستقطب 153 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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كشف مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في دبي كانت الأكثر جاذبية في الدولة، حيث استقطبت 153 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام، لتقفز إلى صدارة رصيد الودائع بين البنوك المحلية برصيد تراكمي 1.236 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي وبنمو 14.1 %، مقارنة بمنتصف العام الماضي مستقطبة الحصة الأكبر وبما يوازي 46 % من إجمالي رصيد الودائع لدى بنوك الدولة.

وذكرت البيانات النصفية للمصرف المركزي أن بنوك الإمارة رفعت حجم أصولها بنسبة 6.5 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتضيف 117 مليار درهم إلى قاعدة إجمالي الأصول المملوكة لها مرتفعة من 1.802 تريليون درهم في نهاية 2023 إلى 1.91 تريليون درهم في يونيو 2024، بينما نمت استثمارات تلك البنوك بنسبة 8.2 % وبأكثر من 21 مليار درهم بين الفترتين، ليرتفع الرصيد من 254 ملياراً نهاية العام الماضي إلى 275 مليار درهم منتصف العام الجاري.

كما ارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك الإمارة بما يزيد على 32.5 مليار درهم ليبلغ رصيده التراكمي 936.5 مليار درهم في يونيو العام الجاري، مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 904 مليارات نهاية العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، حيث بلغت 2.05 تريليون درهم مقارنة بإجمالي 1.94 تريليون درهم في العام الماضي، وارتفعت الاستثمارات من 326 ملياراً إلى 346 مليار درهم، بينما وصلت الودائع إلى 1.229 تريليون درهم، مقارنة برصيد تراكمي العام السابق والذي بلغ 1.16 تريليون درهم.

وعززت بنوك الدولة الأخرى إجمالي أصولها إلى 340.2 مليار درهم ووصل رصيد الودائع بها إلى 226 مليار درهم، وكذلك الرصيد التراكمي للائتمان إلى 340 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات قرابة 59 مليار درهم في نهاية يونيو من العام الجاري.

على صعيد آخر، تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال التابع للمصرف المركزي 9.3 تريليونات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري محققة أعلى قيمة نصفية لها خلال السنوات الخمس الماضية، حيث حققت مقارنة بالعام الماضي بمفرده ارتفاعاً قدره 12 % بقرابة تريليون درهم إضافية عن القيمة المتحققة في يونيو 2023 والتي تجاوزت 8.4 تريليونات درهم.

وذكر المصرف المركزي أن التحويلات بين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 62.3 % وبإجمالي 5.8 تريليونات درهم بارتفاع تجاوز 18 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37.7 % وبإجمالي قارب 3.5 تريليونات درهم محققاً زيادة نسبتها 3 % عن القيمة الإجمالية المحققة لتحويلات الأفراد في النصف الأول من العام الماضي، بينما أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 11 مليون شيك خلال النصف الأول من العام بقيمة إجمالية 646.6 مليار درهم.

رصيد الذهب

وأظهرت البيانات استقرار رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب مع منتصف العام الجاري عند 20.46 مليار درهم مرتفعاً بأكثر من 4.2 مليارات درهم وبنسبة تتجاوز 25 % عن منتصف 2023 الذي وصل فيه رصيد المركزي ما قيمته 16.2 مليار درهم، فيما كان النمو النصفي بقرابة 2.3 مليار درهم وبنسبة نمو 11.5 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بإجمالي 18.1 مليار درهم نهاية العام الماضي.

أما على صعيد حركة الوظائف في القطاع المصرفي، أظهرت النشرة الإحصائية أن البنوك الوطنية وظفت أكثر من 2000 موظف جديد خلال عام ليرتفع رصيد العاملين بها إلى 31.6 ألف موظف مع منتصف العام مقارنة بإجمالي 29.5 ألف موظف منتصف العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن حركة التوظيف النشطة في البنوك الوطنية عوضت التقلص في عدد الوظائف المشغولة في البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ليبلغ إجمالي الموظفين في بنوك الدولة ككل 37.8 ألف موظف في يونيو من العام الجاري مقارنة بإجمالي بلغ 36.7 ألف موظف في يونيو 2023.

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