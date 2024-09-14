تطوير سوق دبي للسيارات يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة المركبات

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد حسن نيرجز، المدير العام لشركة الفطيم للسيارات الكهربائية، وبي واي دي وبوليستار، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات، الذي يعد أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربعة، يعد رؤية طموحة سوف يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة المركبات.

وقال لـ«البيان» إن السوق سيساعد أيضاً الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال التنقل المستدام، المتمثلة في وجود أكثر من 40 ألف مركبة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030، والمساعدة في تحقيق أهداف الإمارات في الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050، ونحن نشهد بالفعل تحولاً كبيراً نحو التنقل الكهربائي.

وأضاف: «من المثير للاهتمام أنها لن تكون وجهة تجارية للسيارات الجديدة والمستعملة فحسب، بل ستضم أيضاً مركزاً للمؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالسيارات، وبالتالي تصبح مركزاً للتجمع للصناعة وتبادل المعرفة».

وتابع: «تتمتع دبي بمكانة جيدة لتصبح مركزاً عالمياً لتجارة السيارات، وخاصة في قطاع المركبات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، باتت دبي مركزاً رئيساً للعلامات التجارية للسيارات الصينية بسبب الفرص التجارية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرجع هذا التحول جزئياً إلى التعريفات الجمركية المفروضة على المركبات الصينية من قبل أسواق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشرق الأوسط بديلاً جذاباً، كما أن الموقع الاستراتيجي لدبي والسياسات الحكومية الداعمة وتطوير البنية التحتية ستستمر في ترسيخ مكانتها عاصمة لتجارة السيارات العالمية».

وحول أداء قطاع السيارات في دبي وهل وصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، قال: «لم يتعافَ قطاع السيارات في دبي من الجائحة فحسب، بل تجاوز مستويات ما قبل الجائحة».

وحول سوق السيارات الكهربائية في دبي، قال المدير العام لشركة الفطيم للسيارات الكهربائية، وبي واي دي وبوليستار: «ينمو سوق السيارات الكهربائية في دبي بسرعة، حيث وصلت مبيعات المركبات الكهربائية إلى 5 % في 2023، ومن المتوقع أن تنمو إلى 30 % بحلول عام 2030».

وأضاف: يتم تغذية هذا النمو بمبادرات حكومية ووعي متزايد بين المستهلكين حول الفوائد البيئية وتوفير التكاليف للسيارات الكهربائية. ونحن ملتزمون بأداء دور محوري في تطور هذا السوق. وتتضمن خططنا التوسعية افتتاح صالات عرض جديدة في جميع أنحاء الإمارات، والتي ستغطي 90 % من السوق بحلول نهاية العام.

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