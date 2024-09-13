"اكتشف أسرار المطبخ التايلاندي: مهرجان الطعام التايلاندي 2024 في شويترامس"

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اُفتتح اليوم مهرجان الطعام التايلاندي 2024، وهو احتفال مفعم بالحياة والأنشطة يهدف إلى تعزيز الاحتفاء بالمأكولات والثقافة التايلاندية الأصيلة وتقديمها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا الحدث المرموق، المُقام تحت عنوان "نكهة تايلاند الأصيلة، الآن على مائدتنا"، مبادرة تعاونية نظمها مركز التجارة التايلاندي في دبي، وإدارة الترويج التجاري الدولي، وشركة الربيع الدائم لتجارة الأغذية والمشروبات، وسوبر ماركت شويترامس.

ومع تحول التركيبة السكانية العالمية وتوقع نمو عدد سكان العالم من 8 مليارات نسمة ليصل إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، يتعين على صناعة الأغذية التكيف لتلبية هذا الطلب المتزايد على الطعام. واستجابةً لذلك، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات استباقية لضمان تأمين الغذاء وتطبيق تدابير مرنة للتصدي لهذا النقص المحتمل. ونظرًا أن تايلاند تتسم بالتنوع الزراعي وتقنيات معالجة الأغذية المتطورة التي وضعتها في طليعة هذا القطاع الحاسم، حظيت بلقب "مطبخ العالم" المرموق. وتُسلط صادراتها الرئيسية مثل الأرز والخضروات والفواكه والكسافا الضوء على أهمية تايلاند كمورد عالمي للأغذية.

أكد سعادة السيد سوريات تشاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الإمارات العربية المتحدة، قائلًا: "ثمة علاقة وطيدة ملحوظة بين الأمن الغذائي العالمي والجودة الاستثنائية للمنتجات الغذائية التايلاندية". فإن سياسة الغذاء القوية التي تطبقها تايلاند دفعت بها إلى أن تحتل المركز الخامس عشر كأكبر مُصدِّر للأغذية في العالم، حيث بلغت قيمة صادراتها الغذائية 1.36 تريليون بات تايلاندي في عام 2022، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 22.7% مقارنة بالعام السابق.

وتسعى الحكومة التايلاندية، من خلال إدارة الترويج التجاري الدولي، إلى تطوير فنون الطهي التايلاندية لكونها شكلًا من أشكال القوة الناعمة، وذلك من خلال مشاركة النكهات الحيوية والتراث الثقافي الغني لتايلاند مع الإمارات العربية المتحدة والعالم على نطاق أوسع. وفي هذا الصدد، صرح السيد بيتيشاي راتاناناكا المدير التنفيذي لمركز التجارة التايلاندي في دبي، قائلًا: "ندعو الجميع إلى الانضمام إلى الرحلة المقبلة في "مهرجان الطعام التايلاندي 2024". "ولا تنسوا حضور مهرجان "نكهة تايلاند الأصيلة، الآن على مائدتنا"

سيُقام مهرجان الطعام التايلاندي في الفترة من 13 سبتمبر إلى 22 سبتمبر 2024 في جميع فروع شويترامس الـ 19 الموجودة في الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، وهي:

زيادة اهتمام العملاء بالطعام التايلاندي بشكل كبير وتعزيز الطلب المتنامي على المأكولات والمشروبات التايلندية في سوق الإمارات العربية المتحدة. رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بشأن التنوع الواسع في المنتجات الغذائية والمشروبات التايلندية المتوفرة في الأسواق المحلية. الترويج بنجاح للأطباق والوصفات التايلندية إلى جمهور أوسع، مما يثري فهمهم وتقديرهم للثقافة التايلاندية.

وسيضم المهرجان عروض طهي مميزة يقدمها طُهاة معروفون وحاصلون على شهادة SELECT التايلاندية، بالإضافة إلى تذوق المأكولات التايلاندية الأصيلة ومعرفة معلومات قيمة حول الفوائد الصحية لمكونات الوصفات التايلاندية المختلفة. وعلاوةً على ذلك، سيكون بإمكان المستهلكين شراء منتجات غذائية تايلاندية عالية الجودة بأسعار ترويجية خاصة، مما يتيح لهم تذوق نكهات تايلاند اللذيذة في منازلهم.

استمتع بتجربة النكهات الرائعة الشهية ذات الروائح المميزة، واستكشف التراث الآسر للمأكولات التايلاندية في مهرجان الطعام التايلاندي 2024. بادر بالانضمام إلينا للاحتفاء بفنون الطهي التي تقدمها تايلاند في فرع "شويترامس" القريب منك!

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