«المركزي»: تعيين أكثر من 2000 موظف في البنوك الوطنية خلال عام

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أن البنوك الوطنية عيَّنت أكثر من 2000 موظف جديد خلال عام، ليرتفع رصيد العاملين بها إلى 31.6 موظفاً مع منتصف العام مقارنة بإجمالي 29.5 ألف موظف منتصف العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن حركة التوظيف النشطة في البنوك الوطنية عوَّضت التقلص في عدد الوظائف المشغولة في البنوك الأجنبية العاملة بالدولة، ليبلغ إجمالي الموظفين في بنوك الدولة كلها 37.8 ألف موظف في يونيو من العام الجاري، مقارنة بإجمالي بلغ 36.7 ألف موظف في يونيو 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز