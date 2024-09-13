25 % ارتفاعاً برصيد المركزي من الذهب بقيمة 4.2 مليارات درهم خلال عام

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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استقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب مع منتصف العام الجاري عند 20.46 مليار درهم، مرتفعاً بأكثر من 4.2 مليارات درهم، وبنسبة تتجاوز 25% عن منتصف عام 2023 الذي وصل فيه رصيد المركزي ما قيمته 16.2 مليار درهم.

وطبقاً لبيانات المركزي، فقد حقق رصيده من الذهب ارتفاعاً بقرابة 2.3 مليار درهم، وبنسبة نمو 11.5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بإجمالي 18.1 مليار درهم نهاية عام 2023.

ويحافظ المصرف المركزي على رصيد مرتفع من الذهب حققه على مدار السنوات الأربع الماضية بنمو يناهز 60% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

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