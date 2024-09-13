المركزي: بنوك دبي ترفع أصولها بأكثر من 117 مليار درهم خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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رفعت البنوك العاملة بإمارة دبي حجم أصولها بنسبة 6.5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتضيف 117 مليار درهم إلى قاعدة إجمالي الأصول المملوكة لها مرتفعة من 1.802 تريليون درهم في نهاية 2023 إلى 1.919 تريليون درهم في يونيو 2024.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي أن إجمالي استثمارات تلك البنوك قد نما في المقابل بنسبة 8.2% وبأكثر من 21 مليار درهم بين الفترتين، ليرتفع الرصيد من 254 مليار نهاية العام الماضي إلى 275 مليار درهم منتصف العام.

وأظهر التقرير أن الإئتمان المنوح من قبل بنوك الإمارة قد ارتفع بما يزيد على 32.5 مليار درهم، ليبلغ رصيده التراكمي 936.5 مليار درهم في يونيو العام الجاري مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 904 مليارات نهاية العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن بنوك الإمارة قد حافظت على جاذبية الودائع، محققة أعلى حصة من إجماليها بالدولة، حيث ارتفع رصيدها التراكمي بنسبة نمو ناهزت 8% من 1.147 تريليون درهم في 2023 إلى 1.236 تريليون درهم في يونيو من العام الجاري.

على صعيد آخر، أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.049 تريليون درهم مقارنة بإجمالي 1.949 تريليون درهم في العام الماضي فيما ارتفعت الاستثمارات من 326 مليار إلى 346 مليار درهم.

ووصلت الودائع 1.229 تريليون درهم مقارنة برصيد تراكمي العام السابق بلغ قرابة 1.164 تريليون درهم.

على جانب آخر، ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 340.2 مليار درهم، ووصل رصيد الودائع إلى 226 مليار درهم وكذلك الإئتمان إلى 340 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات قرابة 59 مليار درهم في نهاية يونيو من العام الجاري.

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