المركزي: 9.3 تريليونات درهم التحويلات المالية في الإمارات بأعلى وتيرة نصفية خلال 5 سنوات

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 9.3 تريليونات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، محققةً أعلى قيمة نصفية لها خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن إجمالي التحويلات التي تمت عبر نظام التحويلات المالية التابع له كانت على ارتفاع قدره 12% بقرابة تريليون درهم إضافية عن القيمة المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي التي تجاوزت 8.4 تريليونات درهم.

ووفق توزيع التحويلات، ذكر المركزي أن التحويلات بين البنوك استمرت في تحقيق الحصة الكبرى من إجمالي التحويلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 62.3% وبإجمالي 5.8 تريليونات درهم بارتفاع تجاوز 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37.7% وبإجمالي قارب 3.5 تريليونات درهم، محققاً زيادة 3% عن القيمة الإجمالية المحققة لتحويلات الأفراد في النصف الاول من العام الماضي.

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 11 مليون شيك خلال النصف الأول من العام بقيمة إجمالية بلغت 646.6 مليار درهم.

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