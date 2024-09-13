2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 2.7 مليار درهم تمت عبر 875 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 703 مبايعات بقيمة 1.87 مليار درهم، منها 63 مبايعة لأراضٍ، و569 مبايعة لوحدات سكنية و71 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة دبي هيلز المبيعات من حيث القيمة بـ 150 مليون درهم عبر 8 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بقيمة 106 ملايين درهم نتجت عن 30 صفقة، وثالثاً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 92 مليون درهم عبر 35 صفقة، ورابعاً منطقة ند الشبا الأولى عبر 4 صفقات بقيمة 80 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 58 مليون درهم، كما بيعت شقة أخرى في منطقة نخلة جميرا بـ29 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 665 مليون درهم تمت عبر 160 معاملة، منها 54 رهناً لأراض، و350 رهناً لوحدات سكنية، و19 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 12 هبة بقيمة 166 مليون درهم.

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