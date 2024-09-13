12 فندقاً جديداً تدخل سوق دبي خلال عام

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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شهد القطاع السياحي في دبي إضافة 12 منشأة فندقية جديدة تضم 2700 غرفة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو الماضي، ما يعكس النمو الذي تشهده الإمارة كوجهة سياحية عالمية. وتعتبر هذه الافتتاحات الفندقية الجديدة خطوة مهمة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة، حيث تسهم في تلبية احتياجات السياح من مختلف الفئات والمستويات.

وبحسب مسح «البيان»، لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 813 منشأة من مختلف الفئات في يوليو 2023 إلى 825 منشأة فندقية في يوليو الماضي، بينما ارتفع عدد الغرف من 148711 غرفة إلى 151417 غرفة بنهاية يوليو الماضي.

واستحوذت الغرف الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة 52.7 ألف غرفة ضمن 165 منشأة، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 29 %، مسجلة 43.5 ألف غرفة ضمن 196 منشأة. كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على 19 % من إجمالي حجم السوق بسعة 28.8 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة.

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