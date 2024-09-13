إطلاق «برنامج مسرعات اينوك» لمعالجة التحديات في قطاع الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة اينوك، «برنامج مسرعات اينوك» تحت مظلة المسرعات الحكومية، وذلك للوقوف على التحديات التي تواجه فرق العمل في كافة قطاعات المجموعة، وتشكيل الفرق لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها بالشراكة مع الجهات المعنية خلال 100 يوم من إطلاق هذا البرنامج، لتكون مجموعة اينوك بذلك من أوائل الجهات شبه الحكومية التي تطبق برنامج المسرعات الحكومية.

واستوحي برنامج مسرعات اينوك من برنامج المسرعات الحكومية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وصمم بشكل فريد لتمكين التعاون بين ألمع العقول في مجموعة اينوك مع الجهات ذات الصلة لمعالجة التحديات الحرجة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في إطار زمني قصير.

ولا يقتصر برنامج مسرعات اينوك على تحقيق الأهداف بسرعة، بل يهدف أيضاً إلى إعادة تعريف مستقبل القطاع، حيث يشمل البرنامج مشاركة أربعة فرق عمل تضم 20 موظفاً، للتعامل مع التحديات في قطاعات البيئة والاستدامة، والشباب، والمالية، وقطاع الزيوت.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يشكل برنامج اينوك للمسرعات خطوة مهمة تنضوي تحت مظلة المسرعات الحكومية وتهدف لتمكين موظفينا الموهوبين من تحديد التحديات التي تواجهها قطاعات المجموعة، والعمل بروح الفريق الواحد لدراسة هذه التحديات ووضع الخطط والأطر لتجاوزها.

إن إطلاق هذا البرنامج يمثل جزءاً لا يتجزأ من جهود المجموعة لتطوير قطاع الطاقة في الدولة وإرساء معايير جديدة فيه». ويأتي إطلاق برنامج مسرعات اينوك في إطار استراتيجية المجموعة التي ترتكز على خمس ركائز استراتيجية، وتهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة محلياً وعالمياً من خلال مواصلة التركيز على الكفاءات التشغيلية والتعاون وتطبيق التقنيات الرقمي. وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز، تشمل: التطوير الاستباقي، وتطوير الأصول، والعميل أولاً، وتكامل سلسلة القيمة والنمو، وحلول الطاقة المتنوعة.

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