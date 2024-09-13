«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعزز دعمها ريادة الأعمال

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اختتام الدورة الثانية من برنامج «رامب-آب»، والذي يأتي في إطار جهود الشركة لتقديم مزيد من الدعم للجيل القادم من رواد الأعمال والشركات الناشئة في الدولة. وتم إطلاق البرنامج في العام 2022 بدعم من وزارة الاقتصاد في الدولة، ويقدم دورات تدريبية لرواد الأعمال الذين يقدمون مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الدولة.

واختُتمت الدورة الثانية من البرنامج بتنظيم يوم العرض التقديمي في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة، بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتتعاون الشركة في تنفيذ البرنامج مع مؤسسة C3 وهي مؤسسة اجتماعية مقرها دولة الإمارات وتدعم رواد الأعمال في المنطقة لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة وزيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. وشارك المئات من رواد الأعمال الطموحين في الدورة الثانية من البرنامج والذي تضمن دورات تدريبية عبر الإنترنت حول مهارات ريادة الأعمال. ووصلت نسبة مشاركة النساء إلى 43% من إجمالي المشاركين في البرنامج، إضافة إلى 29 شركة محلية.

وبعد عملية التقييم، تم اختيار 10 من رواد الأعمال للمشاركة في المرحلة النهائية والتي شملت تدريبات وتوجيهات خاصة حول استراتيجيات الأعمال المستدامة من قِبل خبراء من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومؤسسة C3.

وقامت لجنة التحكيم باختيار شركة The Surpluss في المركز الأول وAMP وAR Engineering في المركز الثاني والثالث على التوالي خلال يوم العرض التقديمي.

وقالت علياء المزروعي، «إن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز دور القطاع الخاص ورواد الأعمال في مسيرة تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار المستدام. وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة 95% من إجمالي شركات القطاع الخاص في الإمارات، ويعمل فيها 86% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص».

وأضافت: «إن شراكتنا المثمرة مع «الإمارات العالمية للألمنيوم» ستسهم في تعزيز رؤية الدولة الرامية إلى التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار. وتعمل وزارة الاقتصاد على مواصلة تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال في الدولة، بما يدعم تحقيق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال بأن تصبح الإمارات موطناً لريادة الأعمال بحلول العام 2031».

وتابعت: «شهدت النسختان الأولى والثانية من برنامج «رامب-آب» حضوراً قوياً لرواد الأعمال الإماراتيين، وذلك بمشاركة أكثر من 124 رائد أعمال، وهو ما يعكس أهمية البرنامج في دعم ريادة الأعمال الوطنية وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال من مواطني الدولة تساعدهم على النمو والازدهار، كما أسهمت النسخة الثانية من البرنامج في تشجيع رائدات الأعمال الإماراتيات على تأسيس الأعمال وإقامة مشاريع ريادية، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في قطاع ريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة مشاركة رائدات الأعمال في هذه النسخة إلى 43% من إجمالي المشاركين».

ومن جانبه قال عبدالناصر بن كلبان: «نلتزم بدعم أهداف الإمارات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويُعد برنامج «رامب-آب» منصة لتمكين رواد الأعمال المبتكرين لإطلاق أعمالهم التي تعتمد على مبادئ الاستدامة، وتسهم في خلق قيمة إضافية للمجتمع والبيئة». وتابع: «أتوجه بالتهنئة إلى خريجي الدورة الثانية من البرنامج، وأتطلع إلى مساهمتهم في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر».

وتتعاون الإمارات العالمية للألمنيوم مع المشاركين في برنامج «رامب-آب» في مشاريع تجريبية بهدف زيادة توطين المشتريات ودعم نمو الشركات المحلية. وفي يناير 2024، أعلنت الشركة عن شراكة مع «نضيرة»، والتي وصلت إلى نهائيات برنامج «رامب-آب» في العام 2023، لإطلاق برنامج مبتكر حول إعادة التدوير في المجتمعات القريبة من مقر الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي. وأعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن انطلاق الموسم الثالث من برنامج «رامب-آب» في الربع الأول 2025.

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