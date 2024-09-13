«التسجيل العقاري» بالشارقة تربط خدماتها الإلكترونية مع المجلسين البلديين في كلباء والذيد

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بمقرها، مذكرتي تعاون مع المجلس البلدي لمدينتي كلباء والذيد يتم بموجبها تقديم خدمات إلكترونية للاستعلام عن البيانات العقارية، وذلك ضمن استراتيجية التحول الرقمي في إمارة الشارقة، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المتعاملين بالقطاع العقاري في المدينتين.

وقع المذكرة عبدالعزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، والدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، بحضور عبدالعزيز آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعدد من المسؤولين.

وقال عبدالعزيز الشامسي إن عدد الشهادات الإلكترونية للإفادة والاستعلام عن الأملاك مع الجهات التي وقعت اتفاقيات تعاون معها بلغ 14 ألف شهادة لغاية نهاية شهر أغسطس 2024، ما يعني أن الدائرة تمكنت من خلال هذه الخدمة من اختصار الإجراء والوقت على عدد كبير من المتعاملين والمستفيدين.

وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي إن هذا التعاون الوثيق مع دائرة التسجيل العقاري يأتي ضمن منظومة العمل الإلكتروني الشاملة، التي تتبناها حكومة إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى زيادة وتعزيز العمل بين كافة المؤسسات والداوئر الحكومية العاملة في الإمارة.

وثمن الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي «الدور الكبير الذي تقوم به في خدمة القطاع العقاري في الإمارة»، مؤكداً أن «هذه الاتفاقية ستسرع من إنجاز المعاملات على كافة العاملين بالقطاع العقاري في مدينة الذيد والمنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وهو الأمر الذي سيسهم في تطوير ونمو القطاع العقاري في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على السوق العقاري في الإمارة بشكل عام».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز