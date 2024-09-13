شبكة «مطارات من أجل الابتكار» تفتح باب التقدم أمام الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة المطارات الإسبانية والملاحة الجوية (Aena)، ومطارات روما مذكرة تفاهم لإنشاء شبكة مطارات من أجل الابتكار (A4I)، لمشاركة المبادرات التقنية والحلول الرقمية، التي تعمل على تحسين تجربة الضيوف خلال وجودهم في المطارات.

وانضم مطار دبي الدولي (DXB) إلى شبكة ابتكار لأجل المطارات في عام 2023، إلى جانب كل من أثينا الدولي، ومطار نيس كوت دازور، ومطار دالاس فورت وورث، ومطار فانكوفر الدولي، ومطار ميونيخ الدولي، ومطارات عمان، ومطار ناريتا، لتصبح اليوم شبكة عالمية تضم عشرة من بين أكثر المطارات الرائدة على مستوى العالم.

وتسعى شبكة مطارات من أجل الابتكار إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: تصميم حلول مبتكرة لإعادة تعريف وتحسين تجربة الضيوف، وتعزيز تبني التقنيات والحلول المشتركة، التي تجعل تجربة المسافرين أكثر سلاسة عند عبورهم أياً من مطارات الشبكة، واقتراح واختبار نماذج فعالة يمكن توحيدها، وتبنيها على المدى الطويل من قبل قطاع الطيران.

وتقدم الشبكة اليوم مبادرتها الأولى: برنامج ابتكار مفتوح لاستقطاب الحلول المبتكرة الجديدة، وقد تم إطلاق دعوة مفتوحة لاستقبال الطلبات ذات قيمة تكنولوجية أو إبداعية عالية من قطاع الشركات الناشئة.

وتعد هذه الدعوة مفتوحة أمام الشركات الناشئة من أي مكان حول العالم، شريطة أن تكون تأسست خلال الفترة بين الأول من يناير 2024 و31 ديسمبر 2022، ولديها تقنيات وحلول قادرة على إضافة قيمة إلى الشبكة في أي من التحديات الأربعة المقترحة: تجربة سفر سلسة، الطيران المستدام، حلول الأمتعة الذكية، ومطارات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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