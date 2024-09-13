«ماجد الفطيم» تطلق «عودة» لتشجيع المرأة على العمل بالقطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «ماجد الفطيم»، أمس، برنامج «عودة»، الذي يستهدف تحفيز وتشجيع المواطنات الإماراتيات على العمل في القطاع الخاص.

وبإطلاقها هذا البرنامج التحفيزي، تؤكد «ماجد الفطيم» التزامها الراسخ بتمكين المرأة مهنياً وتعزيز دورها في القطاع الخاص، حيث يوفر برنامج «عودة» للمرأة الإماراتية، الأسس والدعم والإرشاد وعناصر المرونة اللازمة لها، حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها المهنية، وفي ذات الوقت مساعدتها على الوفاء بمسؤوليات حياتها الأسرية.

ويهدف البرنامج إلى استحداث فرص وظائف مصممة خصيصاً لدعم مواطنات الدولة الراغبات في العودة والانضمام مجدداً إلى سوق العمل بعد فترات انقطاع طويلة. ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في إطار تعاون «ماجد الفطيم» مع برنامج «نافس».

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