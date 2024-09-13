«سوبر براندز 2024» يكرّم أبرز العلامات التجارية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم سوبر براندز، أكبر جهة محكمة مستقلة للعلامات التجارية في العالم، حفلها السنوي العشرين في دبي في 19 سبتمبر، في دبل تري من هيلتون- دبي إم سكوير. تحتفي الفعالية بإنجازات العلامات التجارية الأكثر تألقاً وتأثيراً في دولة الإمارات، وتكرّم مساهماتها الاستثنائية في أسواق الدولة.

ويجمع حفل سوبر براندز 2024 قادة القطاع والمؤثرين والرواد من جميع أنحاء العالم، ليقدم لهم منصة للتواصل وتبادل المعرفة، والاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها تلك العلامات المتميزة. وقال مايك إنجلش مدير سوبر براندز الشرق الأوسط: «لا يقتصر حصول العلامة التجارية على لقب سوبر براندز، على تأكيد مكانتها القوية في السوق، فهو شهادة على سعيها الدائم للتفوق والابتكار، والالتزام الجاد تجاه كسب ثقة المستهلكين».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز