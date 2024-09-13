«إنفيجن» يناقش دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وبالتعاون مع «دبي الرقمية» أمس، عن الشركاء والرعاة الحصريين لتنظيم النسخة الثانية من الحدث التكنولوجي السنوي «إنفيجن 2024».

الذي ينعقد تحت شعار «تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، إذ يناقش المستقبل الذي يرتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وذلك خلال جلسات الحوار التي يشارك فيها كبار الشخصيات والقيادات الحكومية والشركات وصناع القرار والخبراء.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»: «إن شركة «دو» تفخر بتنظيم النسخة الثانية من «إنفيجن 2024»، بصفتها شريكة في رحلة التحول الرقمي بدولة الإمارات، حيث تجتمع قيادات القطاعين الحكومي والخاص والخبراء الدوليين لرسم مسار عملية التحول الرقمي من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. إذ إن الهدف الأكبر هو تعزيز التميز الرقمي للمساهمة في مستقبل مستدام ومزدهر ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول الرقمي».

ومن المقرر أن تلعب شركة أوراكل، بصفتها الراعي الرسمي، دوراً رئيسياً في «إنفيجن 2024»، ومن جانبه قالنيك ريدشو، نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في Oracle: «متحمسون للتعاون مع شركة «دو» لتنظيم حدث «إنفيجن 2024»، الذي يعد منصة صناعية مهمة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات التكنولوجية واستكشاف الأفكار المبتكرة، وسيكون محور تمكين السحابة السيادية التي ستساعد القطاع العام في الإمارات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، محور تركيزنا الرئيسي في «إنفيجن»، كما سنستعرض أحدث حلول Oracle للذكاء الاصطناعي السيادي ونوضح تأثير تقنيتنا المتغيرة على مسار اللعبة».

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