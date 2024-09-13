«موديز» ترفع تصنيف ودائع البنك العربي المتحد إلى «Baa3» مع نظرة مستقبلية إيجابية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك العربي المتحد أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز رفعت تصنيف ودائعه طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية إلى Baa3/P-3 من Ba1/NP، كما حافظت الوكالة على النظرة المستقبلية الإيجابية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل ورفعت التقييم الائتماني الأساسي (BCA) إلى ba3 من b1.

وقالت وكالة موديز إن ترقية التصنيف الائتماني الأساسي يعكس تعزيز جودة الأصول ومؤشرات الربحية في البنك، وتحسن ممارسات الحوكمة المصرفية وتدابير التخفيف من المخاطر.بالإضافة إلى ذلك، تحسن تأثير تصنيف البنك العربي المتحد الائتماني البيئي والاجتماعي والحوكمة إلى CIS-3 من CIS-4 مدفوعة بتحسينات إيجابية في مؤشرات الائتمان نتيجة للتحسن في إدارة المخاطر واعتماد استراتيجية أكثر تحفظاً.

وقال شيرش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «رفع تصنيفات ودائع البنك العربي المتحد إلى Baa3 يعكس جهودنا الدؤوبة لتعزيز الوضع المالي للبنك والتنفيذ الناجح لخطة النمو. سوف يحفزنا هذا التقدير على المضي قدماً نحو تحقيق طموحات البنك والبناء على النجاحات التي حققناها منذ تنفيذ الاستراتيجية الجديدة».

وأضاف: «سنواصل تعزيز وتعميق علاقاتنا الحالية مع العملاء وتوسيع قاعدة عملائنا بعناية في جميع قطاعات الأعمال، بما يتماشى مع قابليتنا للمخاطرة. وإننا نسعى دائماً لتزويد عملائنا بالمنتجات والحلول التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية». وتتوقع وكالة موديز أن تظل جودة أصول البنك العربي المتحد قوية بفضل معايير الاكتتاب المحافظة وممارسات إدارة المخاطر، مع استمرار تحسن الربحية مدفوعة بانخفاض رسوم المخصصات مقارنة بالسنوات الماضية وزيادة الإيرادات مع استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته للنمو. أسهمت هذه العوامل في محافظة البنك على النظرة المستقبلية «الإيجابية».

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