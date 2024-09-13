«دانوب العقارية» تطلق مشروعي «بايز 102» و«أوسيز» قريباً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «دانوب العقارية»، أسرع مطور عقاري من القطاع الخاص نمواً في الإمارات، عن مشروعين جديدين سيتم إطلاقهما قريباً.

المشروع الأول «بايز 102» هو برج مكون من 102 طابق، ويعد أطول برج في مشاريع دانوب، ما سيعزز سمعة دبي كـ«مدينة ناطحات السحاب»، وسينضم إلى المباني الأيقونية مثل برج خليفة، مارينا 101، وبرج الأميرة. والمشروع الثاني «أوسيز»، وهو مصمم لتقديم الفخامة بأسعار معقولة، مما يلبي احتياجات العملاء، الذين يبحثون عن الحياة الفاخرة بأسعار مناسبة.

بايز102.. الحياة الفاخرة

بايز 102 من دانوب من المتوقع له أن يكون أيقونة جديدة في أفق دبي. يقع هذا المشروع في منطقة الخليج التجاري التي تعد من أكثر المناطق طلباً. ويجسد الفخامة والابتكار، وسيرتفع البرج إلى 102 طابق، مما يجعله أطول مشروع تم تطويره على الإطلاق من قبل دانوب للعقارات، وسيضم بايز 102 حوالي 1300 وحدة فاخرة مجهزة بالكامل، بما في ذلك استوديوهات، وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، وأربع غرف نوم، تم تصميم كل وحدة لتقديم راحة وأسلوب مميزين، لتلبية الأذواق الرفيعة لأصحاب المنازل العصريين.

وواحدة من أكثر الميزات في بايز 102 هي دمج مهبط للطائرات العمودية للتاكسي الجوي، المعروف أيضاً باسم (المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي). من المتوقع أن يحدث هذا النوع المستقبلي من وسائل النقل ثورة في السفر داخل الإمارة، مما يوفر بديلاً سريعاً ومريحاً للمقيمين والزوار على حد سواء. مع إطلالات بانورامية على برج خليفة وأفق دبي، يعد بايز102 بتقديم تجربة معيشية لا مثيل لها.

مرافق

بالإضافة إلى الوحدات السكنية سيضم بايز102 متاجر تجزئة وأكثر من 40 وسيلة ترفيهية عالمية تم تصميمها لتعزيز أسلوب حياة السكان. تشمل هذه المرافق نادياً صحياً حديثاً، مسبحاً، مساراً للركض، ساحة رياضية، مركزاً للأعمال، مقهىً باطلالة مميزة، منطقة شواء، غرفة لتنس الطاولة، ملعب كرة سلة، تسلق الجدران، سينما خارجية، وحتى خدمات طبية عند الطلب.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دانوب العقارية: «يمثل بايز 102 من دانوب حقبة جديدة في الحياة الفاخرة. نحن متحمسون لتقديم هذا المشروع، الذي لا يقتصر فقط على وضع معيار جديد للعيش في الأبراج العالية، ولكنه يمهد أيضاً الطريق لمستقبل النقل الحضري في دبي. مع استعداد المدينة لإطلاق التاكسي الجوي، نحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه الابتكارات، حيث نقدم للسكان راحة التنقل المتطور مباشرة عند عتبة منازلهم».

أوسيز.. الفخامة بأسعار معقولة

وتطلق دانوب العقارية أيضاً مشروع أوسيز، وهو مشروع مصمم لإعادة تعريف الفخامة بأسعار معقولة في دبي. يقع أوسيز في واحة دبي للسيليكون التي تشهد تطوراً سريعاً، وسيغطي مشروع أوسيز حوالي مليون قدم مربعة، ويتألف من حوالي 900 وحدة فاخرة موزعة على برجين، أوسيز 1، وأوسيز 2. يضم المشروع مجموعة متنوعة من خيارات السكن، بدءاً من الاستوديوهات إلى شقق بغرفة نوم واحدة، غرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى منافذ تجارية لراحة السكان.

تم تصميم أوسيز بشكل استراتيجي لجذب المديرين التنفيذيين والمهنيين، الذين يعملون بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات. سترتفع الأبراج لـ34 طابقاً، وستوفر أكثر من 30 مرفقاً، مما يضمن نمط حياة مريحاً ومناسباً. سيتمتع السكان بسهولة الوصول إلى خط مترو دبي الأزرق الجديد، الذي سيربط واحة دبي للسيليكون مع المجتمعات الرئيسية الأخرى، مما يجعله موقعاً رئيسياً لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

عوائد

وقال ساجان: «شهدت واحة دبي للسيليكون زيادة كبيرة في الطلب نظراً لموقعها الاستراتيجي والتطورات البنية التحتية القادمة، مثل تمديد خط مترو الأزرق. مع نقل المطار إلى دبي الجنوب والزيادة في شعبية المجتمعات على طول شارع E311 وE611 نتوقع أن يقدم أوسيز عوائد ممتازة للمستثمرين. يتماشى المشروع مع رؤيتنا لتقديم الفخامة بأسعار معقولة تلبي احتياجات سكان دبي المتغيرة». من المقرر الانتهاء من مشروع أوسيز في غضون 36 شهراً، ومن المتوقع تسليمه بحلول ديسمبر 2027. تم تحديد أسعار الوحدات بشكل تنافسي، مما يجعل الحياة الفاخرة في متناول جمهور أوسع، حيث تبدأ الأسعار من 6,690 درهماً شهرياً مع خطة الدفع المميزة من دانوب العقارية بنسبة 1%، وبدون فوائد.

31 مشروعاً

وأطلقت دانوب للعقارات 31 مشروعاً، وتم تسليم 15 منها بنجاح، بينما هناك 16 مشروعاً آخر في مراحل مختلفة من الإنشاء. كل مشروع يتميز بجودة بناء استثنائية، ومعدات حديثة، وتشطيبات داخلية منزلية من الدرجة الأولى. تشمل هذه المشاريع بيرلز، جولز، ويفز، إليغانز، أوليفز، إلز، لاونز، بايز، ميركيلز، ريزورتس، غلامز، ستارز، غليتز 3، غليتز 2، غليتز 1، ودريمز، ويجذب ذلك اهتماماً كبيراً من المشترين ذوي الدخل المتوسط، ويؤدي إلى بيع العديد من مشاريعنا بالكامل.

منذ تأسيسها حققت مشاريع دانوب العقارية نجاحاً ملحوظاً. نجحنا بجمع بين الأسعار المعقولة، وخطط الدفع المرنة، والمواقع الاستراتيجية، ومجموعة من المرافق الحديثة،. حالياً تمتلك دانوب العقارية قيمة دفترية مبهرة مع مساحة بناء تتجاوز 25.5 مليون قدم مربعة، وتستمر في وضع معايير جديدة في سوق العقارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز