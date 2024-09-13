«PGIM» تفتتح مكتبها الجديد بالمركز المالي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «PGIM»، وهي شركة إدارة استثمارات عالمية، تابعة لشركة «Prudential Financial Inc»، تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.33 تريليون دولار، عن حصولها على ترخيص تقديم الخدمات المالية للعمل في سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، وافتتاح مكتبها الجديد بالمركز المالي في أبوظبي.

ومن خلال تأسيس مكتبها الجديد في أبوظبي، تدخل شركة PGIM رسمياً إلى أسواق الشرق الأوسط، ما يؤكد التزامها بتقديم حلول استثمارية متنوعة لعملائها من الأفراد والمؤسسات في المنطقة، حيث تسعى الشركة جاهدةً إلى تقديم استراتيجيات استثمارية مبتكرة، وخدمات استشارية شاملة لعملائها، ومساعدتهم على مواجهة تطورات السوق، وتحقيق أهدافهم المالية.

وباعتبارها شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول، تمتلك خبرات متخصصة واسعة في مختلف فئات الأصول، وتتبنى نهجاً دقيقاً لإدارة المخاطر، تمكنت PGIM من تقديم خدمات متنوعة لعملائها في الشرق الأوسط لسنوات عديدة.

كما تقدم الشركة خدمات واسعة في مجال الإدارة النشطة، وخدمات استشارية فاعلة، تركز على العملاء في مختلف الأسواق، سواءً كانت خاصة أو عامة، وتلبي احتياجاتهم في الاستثمارات البديلة الخاصة، في مجالات مثل (العقارات والزراعة والأسهم الخاصة والائتمان الخاص)، والدخل الثابت، والأسهم الأساسية، وحلول الأصول المتعددة، إلى جانب حلول التقاعد والصناديق.

وبفضل فريقها العالمي، الذي يضم 1400 متخصص في مجال الاستثمار، بمتوسط خبرة تمتد إلى 22 عاماً، موجدين في 41 مكتباً منتشراً في 19 دولة حول العالم، تجلب PGIM خبرتها الواسعة وحلولها الاستثمارية المميزة، إلى أحد أكثر المراكز المالية تقدماً في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة عن تعيين إميرا سوكورو في منصب المسؤول التنفيذي الأول لمكتبها الجديد في أبوظبي، وعضواً في مجلس إدارة الشركة في أبوظبي.

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