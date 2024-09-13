عمومية «أغذية» تقر زيادة 25 % في توزيعات الأرباح المرحلية

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت مجموعة أغذية، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المقدم بخصوص زيادة التوزيعات النقدية النصف سنوية لتصل إلى 10.31 فلس للسهم الواحد بإجمالي 85.7 مليون درهم.

وقالت «أغذية»، في بيان، إن ذلك يمثل زيادة في التوزيعات بنسبة 25 % على أساس سنوي، مما يعكس الأداء المالي القوي للمجموعة خلال النصف الأول من العام.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، إن النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة في النصف الأول تجسد ثمرة الجهود المبذولة لخلق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين من خلال سياسة توزيع الأرباح المستمرة.

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