رئيس شركة تطوير تكنولوجيا المعلومات الصينية: نعمل على الإدراج في الإمارات

المصدر: دبي - وام

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أكد جوليان سو، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير تكنولوجيا المعلومات الصينية، حرص شركته على توسيع أعمالها في دولة الإمارات وتقديم خدماتها المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي التنبئي لأغراض الصيانة، والمساعدة في السلامة، والكفاءة.

وأشار إلى أن شركته، المدرجة في بورصة هونغ كونغ والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التنبئي، تعمل على الإدراج في أسواق المال الإماراتية في ظل الثقة الكبيرة التي تتمتع بها أسواق الدولة ومكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً.

وقال: «نعمل على الإدراج في ناسداك دبي أو في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصبح إدراجها مزدوجاً في هونغ كونغ وأحد سوقي المال في الإمارات».

وأضاف سو، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات النسخة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، إنه لتحقيق هذا الهدف وقعت شركته اتفاقية تعاون مع شركة «مصاري كابيتال»، ومقرها دبي، على هامش المهرجان، تمهيداً لتوسيع أعمالها في الإمارات.

زخم كبير

وأكد أهمية المهرجان في ظل الزخم الكبير الذي يشهده وسط حضور قوي من المتخصصين والخبراء في هذا المجال، ما يؤكد الأهمية التي توليها الإمارات ودبي لقطاعات المستقبل وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي و«الويب 3».

وذكر أن حكومة دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي و«الويب 3»، من خلال توفير بيئة جاذبة لجميع أنواع الشركات، سواء أكانت ناشئة أم ناضجة، لتأتي إلى الإمارات وتؤسس أعمالها وتستكمل رحلة النمو.

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