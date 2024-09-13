«إعمار» و«سالك» يرفعان سوق دبي بمكاسب 3.7 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عاود سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ 0.42%، أو ما يعادل 18.45 نقطة، مسجلاً مستوى 4364.87 نقطة، ليربح السوق نحو 3.7 مليارات درهم، بدعم قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة، لا سيما سهما «إعمار العقارية» و«سالك»، اللذان ارتفعا بـ 1.06 و1.28% على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 729.35 مليارات درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 733.02 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى عند 6.7 دراهم، ليقود ارتفاعات 30 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 45.55 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ 34.93 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 34.9 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم الأسمنت الوطنية 10.6%، وأجيليتي للمخازن 4.5%، والوطنية الدولية القابضة 3.5%، وإعمار للتطوير 0.58%، ودبي الإسلامي 0.33%. وشهد سوق دبي المالي خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة، على أسهم بنك المشرق، بقيمة إجمالية بلغت 87.55 مليون درهم، على عدد 437.8 ألف سهم، بسعر 200 درهم للسهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9307.72 نقطة، منخفضاً بـ 0.16% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بأكثر من 176.95 مليون درهم، تلاه «أيبيكس للاستثمار»، جاذباً 101.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 74.4 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم أيبيكس للاستثمار 4.7%، والشارقة الإسلامي 3.85%، وأبوظبي لبناء السفن 3.7%، وإي سفن- أذونات 3.45%.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.33 مليار درهم، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و320 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 387.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 27.2 ألف صفقة.

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