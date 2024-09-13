«مير» للاستثمارات تطلق عملياتها في أبوظبي بدمج 4 علامات تجارية

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أعلنت مجموعة مير للاستثمارات الاستراتيجية إطلاق عملياتها في أبوظبي، ودمج 4 علامات تجارية رئيسية.

وتضمّ محفظة مجموعة مير الاستثمارية عدداً من كبرى المؤسسات والشركات المحلية، تشمل جمعية أبوظبي التعاونية، بعد دمجها مع جمعيات العين ودلما والظفرة التعاونية، كما يندرج تحت مظلة المجموعة شركة «مكاني» للعقارات، التي تتولى تشغيل سلسلة متنوّعة من مراكز التسوق المجتمعي في الإمارة، بالإضافة إلى «سبار» لتجارة التجزئة.

وقال الكابتن محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مير: «يشكل إطلاق المجموعة خطوة رائدة تعزز مساهمة المؤسسات الوطنية في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتحقيق الرفاهية والتطور المستدام للمجتمع تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة. وتلتزم مجموعة مير بالتوجهات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تقوم على تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد نهيان حمد بالركاض العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير أن إطلاق مجموعة «مير» نتج عن دمج 4 علامات تجارية في أبو ظبي. وأوضح أن العلامات الأربع قدمت خدماتها للمجتمع على مدى 4 عقود. وأضاف أن المجموعة ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها أسواق التجزئة، حيث تمتلك 120 منفذاً للبيع في الإمارات، وهناك الذراع العقارية للمجموعة ويتم إدارته عن طريق شركة مكاني، وهي معروفة بما لديها من المراكز التجارية والمولات، والمحور الثالث التصنيع الغذائي.

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