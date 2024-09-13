«أمنيات» تطلق «بيوند» المتخصصة في قطاع العقارات الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «أمنيات» إطلاق «بيوند»، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة. وكجزء من هذه المبادرة كشفت مجموعة «أمنيات» عن مشروع استراتيجي بمساحة 11 مليون قدم مربعة على ساحل جميرا، حيث سيتم تخصيص 8 ملايين قدم مربعة لشركة «بيوند».

سيوفق المشروع الجديد بين وسائل الراحة والرفاهية عالمية المستوى وبين التقنيات التفاعلية. يحتل هذا المشروع الضخم موقعاً استراتيجياً على ساحل جميرا، وسيشمل المشروع مساحات خضراء شاسعة وكل سبل الراحة والرفاه، فضلاً عن أرقى خدمات الضيافة العالمية.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «أمنيات»: «تفخر مجموعة «أمنيات»، بالتعاون مع مدينة دبي الملاحية لإطلاق هذا المشروع الطموح. وأتاح لنا التعاون إنشاء وجهة مميزة ضمن مدينة دبي الملاحية، وشكلت الطبيعة والإنجازات المستمرة التي تشهدها مدينة دبي الملاحية أساساً لنا لإنشاء مشروع مميز، يرسي معايير جديدة لمفهوم الحياة الحضرية».

وقال أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: «نفخر بالإعلان عن محطة جديدة في تطوير مدينة دبي الملاحية، حيث نعمل بشكل وثيق مع رواد التطوير العقاري لتقديم خطة رئيسية مبتكرة. وجهة مجموعة «أمنيات» ضمن مدينة دبي الملاحية تمثل قمة هذا التحول. لقد أسفر تعاوننا مع مجموعة «أمنيات» عن مشروع سيضع معياراً جديداً لتطوير الواجهة البحرية في دبي».

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