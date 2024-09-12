"دبي المالي" يطلق رخصة الذكاء الاصطناعي ومبادرة "الذكاء الاصطناعي كخدمة"

المصدر: وام

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أطلق مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الأولى لـ"مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب3"، مبادرتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دبي والمنطقة.

أحد المبادرات هي إطلاق "رخصة الذكاء الاصطناعي"، التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي ستساهم في استقطاب المزيد من الشركات إلى دبي.

وتأتي هذه الخطوة بحسب المركز بعد نجاح "رخصة الابتكار" لمركز دبي المالي العالمي التي ساهمت في استقطاب ما يزيد على 1,100 شركة إلى المركز.

المبادرة الثانية التي تم الإعلان عنها هي "الذكاء الاصطناعي كخدمة" "AI as a Service"، وهي خدمة مبتكرة ستوفر مختبراً للشركات لمساعدتها على تقييم جاهزيتها لاعتماد الذكاء الاصطناعي، كما ستساعد هذه الخدمة الشركات على تحديد الفرص وتقديم التوصيات وتطوير الاستراتيجيات وتنفيذها.

وأعلن عن المبادرتين عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في كلمته الافتتاحية التي استهل بها فعاليات اليوم الثاني من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، مؤكداً أن المبادرتين تعكسان التزام مركز دبي المالي العالمي بدعم النمو الاقتصادي القوي عبر تبني التقنيات المتقدمة والتي يتقدمها الذكاء الاصطناعي.

وقال أميري، إن المهرجان الذي انطلق أمس أكثر جمع 6800 شخص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف قوة الذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق على مختلف الصناعات والاقتصادات.

وأكد على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصناعات والاقتصادات العالمية.

وأشار إلى أن تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي يتطلب التزامًا بالاستثمار في البحث والتطوير، والتعامل مع التحديات المعقدة، والاعتراف بأهمية الكفاءة والحد من الأخطاء البشرية في عملية صنع القرار.

وقال إن التزامنا، إلى جانب التزامكم، سيساهم في تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، ونحن في مركز دبي المالي العالمي ملتزمون بتوفير أفضل المنصات للذكاء الاصطناعي وتسهيل الوصول إلى الشركاء المناسبين.

وأكد أن ثقافة الابتكار التي يتمتع بها المركز هي الأساس لبناء أكبر نظام بيئي للأعمال والتمويل والتكنولوجيات الناشئة في المنطقة.

وتحدث أميري عن رحلة مركز دبي المالي العالمي في دعم وتبني الرقمنة والذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى إطلاق "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" خلال العام الماضي والذي يعتبر أكبر تجمع مُخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3 في العالم، والذي اجتذب حتى الآن أكثر من 120 شركة متجاوزًا الهدف المتمثل بجذب 75 شركة، حيث يتوقع المركز استقطاب أكثر من 500 شركة مع خلق ما يزيد على3,000 فرصة عمل، وتوسيع مساحة ’ كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘ إلى أكثر من 100,000 قدم مربع، واستقطاب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار.

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