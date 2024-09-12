خبراء ماليون يؤكدون أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين

المصدر: وام

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أكد خبراء ماليون واستثماريون من الإمارات والصين، خلال جلسة عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني في دبي، ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتينة والنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وشهدت الجلسة، التي حملت عنوان "رؤية مشتركة للاستثمار"، مناقشات مستفيضة حول آفاق التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد تشن ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة "تشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن ليمتد" الصينية، الذي ترأس الجلسة، أهمية المنتدى كمنصة مثالية لتبادل الخبرات ورسم ملامح مستقبل الاستثمار بين الجانبين، مشيداً بعمق الشراكة الإماراتية الصينية وعراقتها، منوهاً بالنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه ، شدد محمد البدر، رئيس قسم الاستثمارات في الصين في شركة مبادلة، على ضرورة تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية حيوية مثل الطاقة والتجزئة والصناعة، وذلك بالاستفادة من المزايا التنافسية التي يتميز بها كل من البلدين.

وأشار إلى أهمية صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك بين الإمارات والصين البالغ حجمه 10 مليارات دولار في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مؤكداً حرص "مبادلة" على جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في الإمارات.

وأشاد وو فولين، رئيس بنك الصين للاستيراد والتصدير، بمتانة العلاقات الإماراتية الصينية، منوهاً بالنمو المطرد في حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأكد دور بنك الصين للاستيراد والتصدير في دعم الشركات الصينية المستثمرة في الإمارات، لافتاً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الإماراتية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

واتفق المشاركون في ختام الجلسة على ضرورة مواصلة بذل الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تسهم في نمو وازدهار البلدين الصديقين.

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